Об актуальной ситуации на фронте рассказали в сводке Генштаба ВСУ. Больше – читайте дальше.
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Что происходит на фронте
За прошедшие сутки россияне нанесли по Украине 11 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершили более 65 обстрелов из РСЗО. От этого пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них: Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Времовка, Кривой Рог, Запорожье, Зализничное и Николаев.
Карта боевых действий в Украине / Карта Deep State Map
Какая ситуация на главных направлениях войны
- на Северском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Украинское Черниговской области и Басовка, Писаревка и Кияница Сумской области;
- на Краматорском направлении – Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменское и Спорное;
- на Бахмутском направлении – Федоровку, Раздоловку, Веселое, Белогоровку, Яковлевку, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовку, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелиповку и Юрьевку;
- на Авдеевском направлении – Авдеевку, Первомайское, Водяное, Карловку, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях – Времовку, Великую Новоселку, Нескучное, Новоукраинку, Пречистовку, Угледар, Павловку, Никольское, Ровнополье, Ольговское, Зализничное и Малую Токмачку;
- на Южнобужском направлении под огонь попали более 45 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
Наши военные успешно отбили атаки врага возле Зайцева, Бахмутского, Бахмута, Одрадовки, Выемки, Спорного, Невельского и Первомайского.
Где находится Одрадовка / Карта Deep State Map
Успехи ВСУ за сутки
Украинские военные в течение суток нанесли 7 ударов по врагу. Они поразили пункт управления, 5 мест сосредоточения оккупантов, сбили вертолет Ка-52, штурмовик Су-25 и 8 БпЛА.
Огонь нашей артиллерии накрыл 2 командных пункта, 14 районов сосредоточения живой силы и техники россиян, 3 склада с боеприпасами и 8 других важных объектов противника.
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