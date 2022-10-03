Об актуальной ситуации на фронте рассказали в сводке Генштаба ВСУ. Больше – читайте дальше.

К теме Оккупанты под утро обстреляли Запорожье: есть разрушения и пострадавшие

Что происходит на фронте

За прошедшие сутки россияне нанесли по Украине 11 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершили более 65 обстрелов из РСЗО. От этого пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них: Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Времовка, Кривой Рог, Запорожье, Зализничное и Николаев.

Карта боевых действий в Украине / Карта Deep State Map

Какая ситуация на главных направлениях войны

на Северском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Украинское Черниговской области и Басовка, Писаревка и Кияница Сумской области;

россияне обстреляли районы населенных пунктов Украинское Черниговской области и Басовка, Писаревка и Кияница Сумской области; на Краматорском направлении – Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменское и Спорное;

– Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменское и Спорное; на Бахмутском направлении – Федоровку, Раздоловку, Веселое, Белогоровку, Яковлевку, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовку, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелиповку и Юрьевку;

– Федоровку, Раздоловку, Веселое, Белогоровку, Яковлевку, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовку, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелиповку и Юрьевку; на Авдеевском направлении – Авдеевку, Первомайское, Водяное, Карловку, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку;

– Авдеевку, Первомайское, Водяное, Карловку, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку; на Новопавловском и Запорожском направлениях – Времовку, Великую Новоселку, Нескучное, Новоукраинку, Пречистовку, Угледар, Павловку, Никольское, Ровнополье, Ольговское, Зализничное и Малую Токмачку;

– Времовку, Великую Новоселку, Нескучное, Новоукраинку, Пречистовку, Угледар, Павловку, Никольское, Ровнополье, Ольговское, Зализничное и Малую Токмачку; на Южнобужском направлении под огонь попали более 45 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Наши военные успешно отбили атаки врага возле Зайцева, Бахмутского, Бахмута, Одрадовки, Выемки, Спорного, Невельского и Первомайского.

Где находится Одрадовка / Карта Deep State Map

Успехи ВСУ за сутки

Украинские военные в течение суток нанесли 7 ударов по врагу. Они поразили пункт управления, 5 мест сосредоточения оккупантов, сбили вертолет Ка-52, штурмовик Су-25 и 8 БпЛА.

Огонь нашей артиллерии накрыл 2 командных пункта, 14 районов сосредоточения живой силы и техники россиян, 3 склада с боеприпасами и 8 других важных объектов противника.

Смотрите к теме – Зеленский отреагировал на новые успехи ВСУ: видео