Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у зведенні Генштабу ЗСУ. Більше – читайте далі.

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Що відбувається на фронті

Упродовж минулої доби росіяни завдали по Україні 11 ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від цього постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них: Рідкодуб, Слов'янськ, Краматорськ, Білогорівка, Бахмут, Нетайлове, Водяне, Мар'їнка, Времівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.

Карта бойових дій в Україні / Мапа Deep State Map

Яка ситуація на головних напрямках війни

на Сіверському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Українське Чернігівської області та Басівка, Писарівка і Кияниця Сумської області;

росіяни обстріляли райони населених пунктів Українське Чернігівської області та Басівка, Писарівка і Кияниця Сумської області; на Краматорському напрямку – Новосадове, Терни, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам'янське та Спірне;

– Новосадове, Терни, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам'янське та Спірне; на Бахмутському напрямку – Федорівку, Роздолівку, Веселе, Білогорівку, Яковлівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівку, Зайцеве, Торецьк, Майорськ, Неліпівку та Юр'ївку;

– Федорівку, Роздолівку, Веселе, Білогорівку, Яковлівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівку, Зайцеве, Торецьк, Майорськ, Неліпівку та Юр'ївку; на Авдіївському напрямку – Авдіївку, Первомайське, Водяне, Карлівку, Красногорівку, Мар'їнку та Новомихайлівку;

– Авдіївку, Первомайське, Водяне, Карлівку, Красногорівку, Мар'їнку та Новомихайлівку; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Времівку, Велику Новосілку, Нескучне, Новоукраїнку, Пречистівку, Вугледар, Павлівку, Микільське, Рівнопілля, Ольгівське, Залізничне та Малу Токмачку;

– Времівку, Велику Новосілку, Нескучне, Новоукраїнку, Пречистівку, Вугледар, Павлівку, Микільське, Рівнопілля, Ольгівське, Залізничне та Малу Токмачку; на Південнобузькому напрямку під вогонь потрапили понад 45 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Наші військові успішно відбили атаки ворога біля Зайцевого, Бахмутського, Бахмута, Одрадівки, Виїмки, Спірного, Невельського та Первомайського.

Де розташована Одрадівка / Карта Deep State Map

Успіхи ЗСУ за добу

Українські військові впродовж доби завдали 7 ударів по ворогу. Вони уразили пункт управління, 5 місць зосередження окупантів, збили гелікоптер Ка-52, штурмовик Су-25 та 8 БпЛА.

Вогонь нашої артилерії накрив 2 командних пункти, 14 районів зосередження живої сили і техніки росіян, 3 склади з боєприпасами та 8 інших важливих об'єктів противника.

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