Про актуальну ситуацію на фронті станом на ранок 3 жовтня доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Ворог гатить по військовій та цивільній інфраструктурі

Окупанти регулярно здійснюють обстріли не лише по позиціях ЗСУ, але й гатять по цивільній інфраструктурі. Так, за минулу добу, 2 жовтня, ворог стріляв з танків та артилерії різних типів:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Українське Чернігівської області та Басівка, Писарівка і Кияниця Сумської області;

– в районах населених пунктів Українське Чернігівської області та Басівка, Писарівка і Кияниця Сумської області; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Новосадове, Терни, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам'янське та Спірне;

– в районах населених пунктів Новосадове, Терни, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам'янське та Спірне; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Федорівка, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Торецьк, Майорськ, Неліпівка та Юр'ївка;

– в районах населених пунктів Федорівка, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Торецьк, Майорськ, Неліпівка та Юр'ївка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Рівнопілля, Ольгівське, Залізничне та Мала Токмачка. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Досягнення наших захисників за добу

У Запорізькій області ЗСУ уразили особовий склад та військову техніку противника. Мовиться про:

один район зосередження особового складу,

3 склади з боєприпасами,

понад 20 одиниць озброєння та військової техніки,

1 зенітний ракетний комплекс С-300.

Загалом, понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське.

Авіація Сил оборони завдала 7 ударів. Підтверджено ураження пункту управління, 5 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу, зокрема, уразили: