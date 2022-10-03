В ОК "Південь" заявили, що обстановка залишається динамічною та напруженою. Герої ЗСУ продовжують активні дії та тримають ініціативу у просуванні.

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Наша авіація завдала 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52,

– мовиться у повідомленні.

Вдалося знищити:

40 окупантів;

2 танки;

7 одиниць іншої автобронетехніки.

Людей попереджають про загрозу

Українців акликають не нехтувати сповіщеннями про небезпеку. Укриваючись за тимчасово окупованим Кримом, в акваторії Чорного моря маневрують 8 ворожих кораблів. Напоготові перебувають 3 надводних і 2 підводних ракетоносії. Загалом мовиться про 32 крилаті ракети типу "Калібр".

Окрім того, є ризик, що Росія застосує дрони-камікадзе.

Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Це правило рятує життя.

Окрім того, наголосили, що посилення шторму в морі підвищує мінну небезпеку.

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