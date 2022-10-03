Українські герої продовжують звільняти населені пункти від російських окупантів. Список звільнених міст та сіл постійно зростає. Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ – в ефірі телемарафону розповів, що воїни ЗСУ вже взяли Торське.

Зауважте Цього тижня у звітах бійців найбільше місця займає перелік звільнених міст та сіл, – Зеленський

Наші підрозділи вже взяли село Торське по дорозі до Кремінної і вражають вогнем артилерії підрозділи противника, які намагаються закріпитися в Кремінній і побудувати оборону,

– мовиться у повідомленні.

Череватий додав, що для окупантів дуже важливо утримати Кремінну. Коли українські воїни звільнять цей населений пункт, вони вийдуть на Сватове та Рубіжне.

Далі герої зможуть деокуповувати Луганську область. Наступний етап – звільнення Сєвєродонецька і Лисичанська, захопленням яких так хвалилися окупанти влітку.

Де розташоване Торське: дивіться на карті

Українські герої впевнено йдуть у наступ.

Зеленський у зверненні підтвердив звільнення Архангельського і Миролюбівки

Володимир Зеленський під час звернення до українців увечері 2 жовтня підтвердив, що українські воїни звільнили Архангельське і Миролюбівку. Український лідер подякував героям, які брали участь у звільненні населених пунктів.

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