Украинские герои продолжают освобождать населенные пункты от российских оккупантов. Список освобожденных городов и сел постоянно растет. Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск – в эфире телемарафона рассказал, что воины ВСУ уже взяли Торское.

Заметьте На этой неделе в отчетах бойцов больше всего места занимает перечень освобожденных городов и сел, – Зеленский

Наши подразделения уже взяли село Торское по дороге в Кременную и поражают огнем артиллерии подразделения противника, которые пытаются закрепиться в Кременной и построить оборону,

– говорится в сообщении.

Череватый добавил, что для оккупантов очень важно удержать Кременную. Когда украинские воины освободят этот населенный пункт, они выйдут на Сватово и Рубежное.

Далее герои смогут деоккупировать Луганскую область. Следующий этап – освобождение Северодонецка и Лисичанска, захватом которых так хвастались оккупанты летом.

Где расположено Торское: смотрите на карте

Украинские герои уверенно идут в наступление.

Зеленский в обращении подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки

Владимир Зеленский во время обращения к украинцам вечером 2 октября подтвердил, что украинские воины освободили Архангельское и Миролюбовку. Украинский лидер поблагодарил героев, участвовавших в освобождении населенных пунктов.

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