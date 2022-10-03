Соответствующую информацию президент Украины сообщил во время вечернего свержения 2 октября. Об уходе населенных пунктов уже сообщали ранее.

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Зеленский поблагодарил военных за освобождение наших населенных пунктов

Владимир Зеленский вспомнил, что недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинское знамя – о российском фарсе с бумажками и аннексиями никто и не вспоминает, кроме наших правоохранителей. Ведь каждый, кто причастен к агрессии против Украины, будет за это отвечать.

И я благодарю всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле. Спасибо всем: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков и спецслужб – до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство,

– сказал президент Украины.

Более того, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отметил за успехи на Востоке Украины:

5-ю, 80-ю, 81-ю, 95-ю бригады десантно-штурмовых войск;

14-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады;

1-ю, 4-ю и 17-ю танковые бригады;

Силы специальных операций;

подразделения национальной гвардии и национальной полиции;

сотрудников СБУ;

и наших разведчиков.

Кроме того, президент Украины поблагодарил воинов 127-й бригады терробороны за защиту Харькова и освобождение территории Харьковщины, а также 110-й бригады, храбро дающих отпор оккупантам на Запорожском направлении.

Воинам 129-й бригады моего родного Кривого Рога, которые отличились хорошими результатами и освободили в частности Архангельское и Миролюбовку,

– заявил Зеленский.

Также украинский лидер поблагодарил бойцов 115-й бригады терробороны, внесших вклад в защиту Житомирщины и воинов 117-й бригады, защищающих северо-восточное направление в Сумской области.

Стоит вспомнить, что поселок городского типа Архангельское расположен в Высокопольском поселковой общине Бериславского района Херсонской области.

Где расположен поселок Архангельское, который освободили ВСУ: смотрите на карте

Кроме того, наши бойцы деоккупировали Миролюбовку в Белозерской поселковой общине Херсонской области. Оно расположено в менее чем 30 километрах от Архангельского.

Где находится Миролюбовка: смотрите на карте

ВСУ освободили Архангельское и Миролюбовку: коротко

Стоит вспомнить, что в ночь на 3 октября глава Харьковской областной военной администрации заявил, что Вооруженные Силы Украины официально освободили от оккупантов два населенных пункта.

По словам Ярослава Янушевича, говорится об Архангельском и Миролюбовке.

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