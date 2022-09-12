ВСУ освободили минимум 5 населенных пунктов

Об этом во время брифинга рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что за последние 2 недели на Херсонщине освобождены площади около 500 квадратных километров.

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Наталья Гуменюк сообщили, что на Херсонщине освобождены такие населенные пункты:

Высокополье

Нововознесенское

Белогорка

Миролюбовка

Сухой Ставок

Она подчеркнула, что эти населенные пункты на сегодня полностью под украинским флагом.

Какая ситуация на Херсонщине

Отдельно следует сказать и о потерях России на юге. В частности, 810 отдельная бригада морской пехоты потеряла почти 85% личного состава.

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