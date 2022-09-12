ВСУ освободили минимум 5 населенных пунктов
Об этом во время брифинга рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что за последние 2 недели на Херсонщине освобождены площади около 500 квадратных километров.
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Наталья Гуменюк сообщили, что на Херсонщине освобождены такие населенные пункты:
- Высокополье
- Нововознесенское
- Белогорка
- Миролюбовка
- Сухой Ставок
Она подчеркнула, что эти населенные пункты на сегодня полностью под украинским флагом.
Какая ситуация на Херсонщине
- Перед наступлением на Херсон украинские военные взяли под огневой контроль логистику врага. В оперативном командовании "Юг" 10 сентября подтвердили, что ВСУ и дальше держат под огневым контролем логистику врага.
- Из-за огневого контроля со стороны ВСУ российским военным не удается перебрасывать силы на Юге через реку Днепр. В разведке Минобороны Британии сообщили, что Россия без успеха изо всех сил пытается перебросить достаточные резервы через Днепр к линии фронта.
- 10 сентября в ОК "Юг" информировали, что украинские воины продолжают освобождать населенные пункты Юга от российских захватчиков. Однако военные решили не раскрывать детали относительно освобожденных населенных пунктов.
- Недавно депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что ВСУ каждый день удается понемногу освобождать территорию на Херсонщине.
Отдельно следует сказать и о потерях России на юге. В частности, 810 отдельная бригада морской пехоты потеряла почти 85% личного состава.
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