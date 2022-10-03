Відповідну інформацію президент України розповів під час вечірнього звернення 2 жовтня. Про звільнення населених пунктів вже повідомляли раніше.
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Зеленський подякував військовим за звільнення наших населених пунктів
Володимир Зеленський пригадав, що нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор – про російський фарс з папірцями і анексіями ніхто й не згадує, окрім наших правоохоронців. Адже кожен причетний до агресії проти України, буде за це відповідати.
І я дякую усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі. Дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників та спецслужбовців – до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу,
– сказав президент України.
Ба більше, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України відзначив за успіхи на Сході України:
- 5-ту, 80-ту, 81-шу, 95-ту бригади десантно-штурмових військ;
- 14-ту і 92-гу окремі механізовані бригади;
- 1-шу, 4-ту і 17-ту танкові бригади;
- Сили спеціальних операцій;
- підрозділи Національної гвардії та Національної поліції;
- співробітників СБУ;
- і наших розвідників.
Окрім того, президент України подякував воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини, а також 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку.
Воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку,
– заявив Зеленський.
Також український лідер подякував бійцям 115-ї бригади тероборони, які зробили внесок у захист Житомирщини та воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині.
Варто пригадати, що селище міського типу Архангельське розташоване у Високопільській селищній громаді Бериславського району Херсонської області.
Де розташоване Архангельське, яке звільнили ЗСУ: дивіться на карті
Окрім того, наші бійці деокупували Миролюбівку, що в Білозерській селищній громаді Херсонської області. Воно розміщене за менш ніж 30 кілометрів від Архангельського.
Де розташована Миролюбівка: дивіться на карті
ЗСУ звільнили Архангельське та Миролюбівку: коротко
- Варто пригадати, що у ніч проти 3 жовтня глава Харківської обласної військової адміністрації заявив, що Збройні Сили України офіційно звільнили від окупантів два населених пункти.
- За словами Ярослава Янушевича, мовиться про Архангельське та Миролюбівку.
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