Відповідну інформацію президент України розповів під час вечірнього звернення 2 жовтня. Про звільнення населених пунктів вже повідомляли раніше.

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Зеленський подякував військовим за звільнення наших населених пунктів

Володимир Зеленський пригадав, що нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор – про російський фарс з папірцями і анексіями ніхто й не згадує, окрім наших правоохоронців. Адже кожен причетний до агресії проти України, буде за це відповідати.

І я дякую усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі. Дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників та спецслужбовців – до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу,

– сказав президент України.

Ба більше, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України відзначив за успіхи на Сході України:

5-ту, 80-ту, 81-шу, 95-ту бригади десантно-штурмових військ;

14-ту і 92-гу окремі механізовані бригади;

1-шу, 4-ту і 17-ту танкові бригади;

Сили спеціальних операцій;

підрозділи Національної гвардії та Національної поліції;

співробітників СБУ;

і наших розвідників.

Окрім того, президент України подякував воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини, а також 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку.

Воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку,

– заявив Зеленський.

Також український лідер подякував бійцям 115-ї бригади тероборони, які зробили внесок у захист Житомирщини та воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині.

Варто пригадати, що селище міського типу Архангельське розташоване у Високопільській селищній громаді Бериславського району Херсонської області.

Де розташоване Архангельське, яке звільнили ЗСУ: дивіться на карті

Окрім того, наші бійці деокупували Миролюбівку, що в Білозерській селищній громаді Херсонської області. Воно розміщене за менш ніж 30 кілометрів від Архангельського.

Де розташована Миролюбівка: дивіться на карті

ЗСУ звільнили Архангельське та Миролюбівку: коротко

Варто пригадати, що у ніч проти 3 жовтня глава Харківської обласної військової адміністрації заявив, що Збройні Сили України офіційно звільнили від окупантів два населених пункти.

За словами Ярослава Янушевича, мовиться про Архангельське та Миролюбівку.



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