Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух закликав мешканців обласного центру дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги, оскільки існує ризик повторних атак.

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Наслідки обстрілу

Згодом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста.

На жаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби. Більш детальна інформація з'ясовується,

– додав він.

На місцях працюють відповідні служби. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють.

Про відбій в області сповістили о 5 ранку. Однак, уже через годину знову оголосили загрозу ракетного обстрілу.

Запоріжжя щодня під обстрілами

Ворог цинічно обстрілює Запоріжжя щодня. Вчора, 2 жовтня Росія теж атакувала місто під ранок – окупанти випустили ракети С-300. Чотири ворожі ракети прилетіли до обласного центру і у передмістя Запоріжжя.

30 вересня Росія завдала ракетного удару по гуманітарній колоні на Запоріжжі. Кількість загиблих внаслідок теракту зросла до 31 особи.

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