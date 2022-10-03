Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух закликав мешканців обласного центру дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги, оскільки існує ризик повторних атак.
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Наслідки обстрілу
Згодом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста.
На жаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби. Більш детальна інформація з'ясовується,
– додав він.
На місцях працюють відповідні служби. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють.
Про відбій в області сповістили о 5 ранку. Однак, уже через годину знову оголосили загрозу ракетного обстрілу.
Запоріжжя щодня під обстрілами
- Ворог цинічно обстрілює Запоріжжя щодня. Вчора, 2 жовтня Росія теж атакувала місто під ранок – окупанти випустили ракети С-300. Чотири ворожі ракети прилетіли до обласного центру і у передмістя Запоріжжя.
- 30 вересня Росія завдала ракетного удару по гуманітарній колоні на Запоріжжі. Кількість загиблих внаслідок теракту зросла до 31 особи.
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