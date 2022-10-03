Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух призвал жителей областного центра соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги, поскольку существует риск повторных атак.

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Последствия обстрела

Впоследствии секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил , что в результате вражеских обстрелов разрушениям подверглась инфраструктура города.

К сожалению, есть пострадавшие. Работают все соответствующие службы. Более подробная информация выясняется,

– добавил он.

На местах работают соответствующие службы. Информацию о последствиях атаки уточняют.

Об отбое в области известили в 5 утра. Однако уже через час снова объявили угрозу ракетных обстрелов.

Запорожье ежедневно под обстрелами

Враг цинично обстреливает Запорожье каждый день. Вчера, 2 октября Россия тоже атаковала город под утро – оккупанты выпустили ракеты С-300. Четыре вражеских ракеты прилетели в областной центр и в пригород Запорожья.

атаковала город под утро 30 сентября Россия нанесла ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье. Число погибших в результате теракта возросло до 31 человека.