Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, оккупанты обстреляли Запорожье около 6 часов утра.

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Оккупанты обстреливают Запорожье, прикрываясь мирными жителями

Четыре вражеских ракеты прилетели в областной центр и в пригород Запорожья.

"В результате прилетов есть повреждения промышленной инфраструктуры. Также уже традиционно, враг попал в лесополосы. К счастью, обошлось без жертв и раненых", – отметил журналист.

По его словам, россияне запускали ракеты С-300 из временно оккупированного Токмака.

После того, как украинское войско изрядно разорвало вражеские дивизионы С-300 в том районе, теперь эти атаки осуществляются из жилых районов Токмака. То есть оккупанты запускали ракеты С-300, прикрываясь людьми,

– сообщил корреспондент из Запорожья.

Оккупанты получили "по заслугам" от ВСУ

Также российские захватчики пытались осуществить обстрел Запорожья после 22 часов 1 октября.

Однако оккупанты изрядно получили по заслугам в ответ. Были пуски украинских ракет, также работала украинская авиация,

– рассказал журналист.

Кроме того, за последние сутки в ряде оккупированных населенных пунктов Запорожской области сообщалось о "хлопке".

Взрывы зафиксировали во временно оккупированном Токмаке.

Более 10 взрывов прогремели вблизи Мелитополя со стороны Лимана, где россияне прятали свои резервы.

В районе Черниговки Запорожской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов и ранили около 50 оккупантов.

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52

Также под временно оккупированными Пологами украинские зенитчики сбили российский вертолет Ка-52.

Судя по взрыву, российские пилоты не уцелели. Это вообще попытка самоубийства – летать в том районе, потому что он насыщен средствами украинской ПВО,

– сказал журналист из Запорожья.

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На фронте появились "мобики" из России

На линии фронта в Запорожской области продолжаются артиллерийские дуэли.

ВСУ улучшили свои позиции на Пологовском направлении и немного продвинулись там. На остальных участках линия фронта стабильна, изменений не претерпела,

– отметил журналист.

По его словам, в Запорожской области уже появились мобилизованные россияне, которых недавно начали набирать в российскую армию.

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"Эти "мобики" воевать не умеют, у них очень низкий уровень подготовки. Это было вполне ожидаемо", – подчеркнул корреспондент из Запорожья.

Оккупанты снова обстреляли Энергодар

Тем временем обострилась ситуация в оккупированном Энергодаре. Журналист напомнил, что Совет руководителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, требуя от России немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС.

Похоже, это разозлило россиян. Оккупанты снова открыли огонь в Энергодаре. Россияне совершили около 20 залпов, но целили по береговой линии. К счастью, никто не пострадал,

– рассказал корреспондент.

Россияне нанесли удар по ТЭС под Энергодаром

Также оккупанты попали в Запорожскую тепловую электростанцию, расположенную неподалеку от Энергодара. По словам журналиста, сейчас ТЭС не работает, поскольку нет возможности завозить туда уголь.

Россияне попали в трубу этой станции. Это очень опасно, поскольку труба высокая, и если бы она упала, это могло бы нанести серьезный ущерб,

– добавил он.

К счастью, несмотря на повреждения, обвала трубы ТЭС не произошло.

Ситуация на Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной. Журналист напомнил, что оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

Россияне хотят взять на себя управление ЗАЭС. Они апеллируют о том, что силы "Росатома" могут отвечать за безопасность станции. Вероятно, для этого хотят отстранить украинских руководителей и, возможно, и украинский персонал атомной станции,

– рассказал корреспондент из Запорожья.

Он добавил, что в ближайшее время генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается посетить Москву и Киев, чтобы провести переговоры по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

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