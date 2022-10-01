Российские захватчики 30 сентября нанесли массированный ракетный удар по гуманитарной колонне. Она как раз должна была въехать на оккупированную часть области для вывоза оттуда людей, напомнил во время телемарафона министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Оккупанты били модернизированными ракетами C-300

Он отметил, что в результате этого погибли 30 человек, среди которых двое детей. Кроме того, пострадали 88 украинцев. Известно, что враг унес жизни одного полицейского, а еще 27 нанес ранения.

Монастырский заметил, что на этот раз враг использовал модернизированные ракеты С-300. Их отличие состоит в том, что они взрываются от малейшего прикосновения к поверхности. Если говорить о старых версиях, то они погружались в землю, образуя глубокие воронки. В то же время такого типа снаряды наносили меньше вреда.

Пиротехники наши на месте рассказали, что взрыв ракеты произошел при соприкосновении с землей. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей погибло,

– подчеркнул он.

Министр отметил, что обстрел Запорожья 30 сентября продемонстрировал, сколько людей могут погибнуть от такой атаки врага. Монастырский также подчеркнул, что вблизи гуманитарной колонны не было ни военных объектов, ни техники. Более того, о том, что там ежедневно собираются автомобили для посещения родных на оккупированной территории, было известно. В большинстве своем в таких колоннах выстраивались женщины, дети, а также люди почтенного возраста. Утром они отправлялись на захваченную часть Запорожья, а вечером возвращались.

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Жертв могло быть больше

По словам Монастырского, в тот момент была пересмена полицейских. Именно поэтому произошло так, что было много пострадавших среди правоохранителей. Сами прилеты были в несколько серий, а жертв могло быть еще больше.

Раненые полицейские мне рассказывали, что если бы ракетный удар был на 5 минут позже, то на том месте было бы уже вдвое больше машин.

– подчеркнул Монастырский.

Отметим, что всего по гуманитарной колонне враг выпустил 16 ракет. Напомним, что ЗРК С-300, которые оккупанты используют для атак, созданы для противовоздушной обороны. Но враг усовершенствовал снаряды и оснастил их GPS-модулями. Что и позволило ими бить по наземным объектам.

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