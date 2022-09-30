Владимир Зеленский прокомментировал теракт под Запорожьем. По его словам, это сознательное просчитанное убийство украинцев.
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Зеленский прокомментировал удар по мирным людям в Запорожье
Владимир Зеленский напомнил, что ракетный удар российских захватчиков по гражданской колонне утром 30 сентября является сознательным и абсолютно просчитанным убийством украинцев в Запорожье.
По состоянию на данный момент (говорится о 21:30 30 сентября – 24 канал) – 30 погибших. Почти сто раненых и травмированных. Российские военные знали, куда попадут их ракеты,
– сказал президент.
Зеленский заметил, что это сделали изверги – от первого до последнего: от того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ выполнил.
Россия ответит за преступление
"Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми. Людьми!" – пообещал Владимир Зеленский.
Также Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отметил, что:
- именно поэтому Украина уверена в победе;
- именно поэтому ВСУ взяли инициативу в войне;
- именно поэтому мы достигаем ощутимых результатов на поле битвы... и это очень важно.
Президент поздравил героев и заметил, что мы остаемся людьми и получаем поддержку от людей – всех людей мира.
От каждого и каждой, кто испытывает боль, когда узнает о сознательном убийстве ни в чем не повинных людей,
– объяснил Зеленский.
Жуткий удар под Запорожьем
- Утром 30 сентября российские оккупанты ударили по гуманитарной колонне с украинцами. Люди пытались уехать из Запорожья.
- По данным СБУ, граждане Украины увозили гуманитарную помощь или стремились вывезти их на подконтрольную часть Украины.
- Известно, что оккупанты ударили по мирным людям 16 ракетами С-300.
- К сожалению, по состоянию на вечер 30 сентября 30 человек погибли. Кроме того, еще 85 человек ранены, среди них есть дети.
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