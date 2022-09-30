Відповідну інформацію президент України розповів ввечері 30 вересня під час звернення. За його словами, це продумане вбивство.
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Зеленський прокоментував удар по мирних людях на Запоріжжі
Володимир Зеленський пригадав, що ракетний удар російських окупантів по цивільній колоні вранці 30 вересня є свідомим і абсолютно прорахованим вбивством українців у Запоріжжі.
Станом на цей час (мовиться про 21:30 30 вересня – 24 канал) – 30 загиблих. Майже сто поранених і травмованих. Російські військові знали, куди влучать їхні ракети,
– сказав президент.
Зеленський зауважив, що це зробили нелюди – від першого до останнього: від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав.
Росія відповість за злочин
"Вони відповідатимуть. Обов'язково. Перед законом і перед людьми. Людьми!" – пообіцяв Володимир Зеленський.
Також Верховний Головнокомандувач Збройних сил України зауважив, що:
- саме тому Україна впевнена в перемозі;
- саме тому ЗСУ перебрали ініціативу у війні;
- саме тому ми зараз досягаємо відчутних результатів на полі битви... і це дуже важливо.
Президент привітав героїв та зауважив, що ми залишаємося людьми й здобуваємо підтримку від людей – від усіх людей світу.
Від кожного й кожної, хто відчуває біль, коли дізнається про свідоме вбивство ні в чому не винних людей,
– пояснив Зеленський.
Моторошний удар під Запоріжжям
- Вранці 30 вересня російські окупанти вдарили по гуманітарній колоні з українцями. Люди намагались виїхати із Запоріжжя.
- За даними СБУ, громадяни України везли гуманітарну допомогу рідним чи прагнули вивезти їх на підконтрольну частину України.
- Відомо, що окупанти вдарили по мирних людях 16-ма ракетами С-300.
- На жаль, станом на вечір 30 вересня, 30 людей загинули. Окрім того, ще 85 людей поранені, серед них є діти.
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