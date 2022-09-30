Масштабний обстріл гуманітарної колони вкотре свідчить про те, що Росія планомірно обирає своїми цілями цивільні, а не військові об’єкти. Про це заявили в Службі безпеки України.

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Росія знову порушила закони та звичаї війни

Вбивці повинні відповісти за скоєне. Українці їхали до своїх рідних на тимчасово окуповану територію, аби вивезти їх звідти та передати гуманітарну допомогу. Українські правоохоронці ретельно фіксують злочини ворога, збирають свідчення та аналізують негласну інформацію. Ці докази будуть предметом розгляду в міжнародних судах.

Ми не пробачимо ворогу жодної загиблої людини. Строку давності у таких злочинів немає,

– зазначив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

Наслідки російського удару по гуманітарній колоні: дивіться відео

Зверніть увагу! Росіяни обстріляли Запоріжжя після того, як Путін цинічно видав указ про "визнання незалежності" території цієї області.

Трагедія у Запоріжжі: що відомо

Близько 7 ранку 30 вересня кремлівські бійці вдарили ракетами по гуманітарній колоні, яка стояла в черзі на виїзді з Запоріжжя. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що звідти планували виїзд 34 автомобілів з мешканцями Луганської області.

Щонайменше 25 мирних жителів загинули. Згодом головний лікар Запорізької обласної клінічної лікарні Ігор Шишка повідомив, що у його лікарню доставили 31 потерпілого. Десяти постраждалим зробили первинну хірургічну обробку ран. Інші – потребують серйозних та, ймовірно, неодноразових операцій.

Від рук загарбників знову постраждали малолітні. П'ятирічній дитині осколок потрапив у живіт. Іншій трирічній дівчинці чудом вдалося вижити, проте вона стала сиротою.

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти випустили 16 ракет С-300.

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