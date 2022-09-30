Відповідні дані повідомили російські пропагандисти у ніч проти 30 вересня. Саме 29 вересня, згідно з папірцями, вони були підписані.

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Путін підписав злочинні укази

Путін підписав укази про "визнання" Херсонської та Запорізької областей "незалежними" територіями,

– повідомили російські державні ЗМІ.

Також на цих папірцях Путіна прописано дещо неймовірне – нібито існують "народи" Запорізької й Херсонської областей. Причому мовиться аж про різні "народи".



Папірці зі злочинними указами Путіна / Фото росЗМІ

Злочинні укази Путіна /Фото росЗМІ

Варто пригадати, що відповідні вчинки очільник Кремля хоче здійснити за сценарієм загарбання українського Криму. Зокрема тому, що:

спочатку Путін підписав указ про незалежність півострова;

а потім одним указом "приєднав" його.

Донецька та Луганська області теж вже у російського диктатора "на столі". 30 вересня у нього заплановане звернення до Федеральних Зборів. Саме тоді Владімір Путін може оголосити про так зване "приєднання" окупованих територій України.

Коротко про квазіреферендуми

28 вересня у Росії оголосили про так звані "результати" псевдореферендумів в Україні. За даними Кремля, "підтримка" входження до складу Росії набрала понад 97% голосів.

Варто пригадати, що російські окупанти 23 – 27 вересня провели інсценування волевиявлення на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Попередньо також відомо, що на 30 вересня у Путіна анонсували підписання "договору" про входження нових територій. Мовиться про "приєднання" тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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