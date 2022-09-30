Соответствующие данные сообщили российские пропагандисты в ночь на 30 сентября. Именно 29 сентября, согласно бумажкам, они были подписаны.

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Путин подписал преступные указы

Путин подписал указы о "признании" Херсонской и Запорожской областей "независимыми" территориями,

– сообщили российские государственные СМИ.

Также на этих бумажках Путина прописано нечто невероятное – "народы" Запорожской и Херсонской областей. Причем речь даже о разных "народах".



Бумажки с преступными указами Путина / Фото росСМИ

Преступные указы Путина /Фото росСМИ

Следует вспомнить, что соответствующие поступки глава Кремля хочет совершить по сценарию захвата украинского Крыма. В частности потому, что:

сначала Путин подписал указ о независимости полуострова;

а затем одним указом "присоединил" его.

Донецкая и Луганская области тоже уже у российского диктатора "на столе". На 30 сентября запланировано его обращение к Федеральному Собранию. Именно тогда Владимир Путин может объявить о так называемом "присоединении" оккупированных территорий Украины.

Коротко о квазиреферендумах

28 сентября в России объявили о так называемых "результатах" псевдореферендумов в Украине. По данным Кремля, "поддержка" вхождения в состав России набрала более 97% голосов.

Стоит вспомнить, что российские оккупанты 23 – 27 сентября провели инсценировку волеизъявления на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Предварительно также известно, что 30 сентября у Путина анонсировали подписание "договора" о вхождении новых территорий. Речь идет о "присоединении" временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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