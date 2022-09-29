Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что это не спешка кремля, это – паника.

К теме Украина стоит на голове путина: новый номер Washington Examiner показал красноречивую обложку

Он напомнил, что в начале прошлой недели было обращение путина, и переносилось оно несколько раз, и очевидно, что в россии идет серьезный конфликт.

Уже очевиден конфликт путина не просто с элитами, а со своим близким окружением. Они в последние часы перед обращением, в котором он сделал три самоубийственных шага, пытались его остановить,

– заявил Пионтковский.

Он отметил, что путин вернулся с саммита шос, где испытал ужасное чувство позора. "У него на лбу было написано, что он лузер, и так к нему и относились его союзники. "Читалось" презрительное отношение к путину", – говорит публицист.

По его словам, это понятное отношение к лузерам, ведь путин приехал на шос после огромного поражения российской армии в Харьковской области.

"Это "выбило" его из равновесия, и он принял такие сумасшедшие шаги – мобилизации, аннексии оккупированных регионов Украины, ядерный шантаж да еще вдобавок взорвал оба "Северных потока". Его сознание в ужасном состоянии", – сказал он.

Смотрите полное интервью с Андреем Пионтковским: видео 24 канала



Пионтковский отметил, что обмен защитников Мариуполя – это решение, принятое не во время мобилизации, это было согласовано ранее.

По его мнению, сейчас путин в серьезном противоречии с большинством людей из своего окружения. Особенно никто не ожидал обмен пленными с "Азовстали".

Это сигналы, которые путин и бункер посылали миру, что они понимают, что их дела плохи, а надо "спасать лицо". Но он все перечеркнул своим обращением, потому что понимал, что продолжение этой линии будет для него потерей власти,

– подытожил он.

Когда кремль "присоединит" захваченные территории