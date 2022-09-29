Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він наголосив, що це не поспіх кремля, це – паніка.

До теми Україна стоїть на голові путіна: новий номер Washington Examiner показав промовисту обкладинку

Він нагадав, що на початку минулого тижня було звернення путіна, і переносилося воно кілька разів, і очевидно, що в росії йде серйозний конфлікт.

Вже очевидний конфлікт путіна не просто з елітами, а зі своїм близьким оточенням. Вони останні годин перед зверненням. у якому він зробив три самогубних кроки, намагалися його зупинити,

– заявив Піонтковський.

Він зазначив, що путін повернувся з саміту шос, де пережив жахливе відчуття ганьби. "В нього на лобі було написано, що він лузер, і так до нього і ставилися його союзники. "Читалося" презирливе ставлення до путіна", – каже публіцист.

За його словами, це зрозуміле ставлення до лузерів, адже путін приїхав на шос після величезної поразки російської армії на Харківщині.

"Це "вибило" його з рівноваги, і він прийняв такі божевільні кроки – мобілізації, анексії окупованих регіонів України., ядерний шантаж та ще й на додаток підірвав обидва "Північні потоки". Його свідомість у жахливому стані", – сказав він.

Дивіться повне інтерв’ю з Андрієм Піонтковським: відео 24 каналу



Піонтковський зауважив, що обмін захисників Маріуполя – це було рішення, прийняте не під час мобілізації, це було узгоджено раніше.

На його думку, зараз путін у серйозному протиріччі з більшістю людей зі свого оточення. Особливо ніхто не очікував обмін полоненими з “Азовсталі”.

Це ті сигнали, які путін та бункер посилали світу, що вони розуміють, що їхні справи погані, а треба "рятувати обличчя". Але він все перекреслив своїм зверненням, бо розумів, що продовження цієї лінії буде для нього втратою влади,

– підсумував він.

Коли кремль "приєднає" загарбані території