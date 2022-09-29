Про це заявив речник путіна дмітрій пєсков, повідомляють росЗМІ. Крім того, кремлівський диктатор готує нову промову, з якою може виступити 30 вересня.

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Працюють за сценарієм лютого 2022

Рупор кремля пєсков повідомив, що сьогодні диктатор владімір путін скликає російський радбез. Так само путін скликав радбез і в лютому перед визнанням квазіутворень на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

За даними російських ЗМІ, депутати держдуми отримали запрошення в кремль на 30 вересня на 15:00. Ймовірно, саме тоді путін хоче підписати договір про "входження" окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у склад росії.

На честь цієї ганебної вистави з анексією українських територій, владімір путін знову готує "об'ємну промову". Це теж за лютневим сценарієм – тоді диктатор прочитав цілу лекцію з викривленої історії. Наприклад, путін вірить у те, що Україну нібито створив ленін та в іншу маячню.

За повідомленнями тих же російських ЗМІ, путін підписуватиме якісь "угоди" з гауляйтерами та бойовиками про анексію українських територій.

Для чого путіну цей фарс

Після масштабного контрнаступу Збройних Сил на Харківщині окупанти терміново вирішили проводити псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях. З 23 по 27 вересня тривало "голосування", у якому людей змушували голосувати під дулом автомата. Потім наприкінці цієї вистави окупанти "намалювали" високі явки і такі ж "результати". Після цього колаборанти та бойовики звернулися до путіна з проханням "прийняти до росії".

Анексією українських територій, за словами експертів, путін сподівається на щонайменше 2 речі:

нову хвилю "ура-патріотизму" серед росіян та загальну мобілізацію, адже тепер окупантів відправлятимуть воювати "за російські території";

на ядерний на шантаж – путін може відверто погрожувати застосуванням ядерної зброї або й застосувати її.

Та все це лише для того, аби зупинити просування ЗСУ та уникнення неминучої поразки.

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