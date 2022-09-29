Свою кампанію по дезінформації росіяни поширюють як серед населення України на тимчасово окупованих територіях, так і серед власних громадян. Новий фейк від кремлівської машини пропаганди — Львівська область готується стати частиною Польщі.

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Наратив про "польську загрозу"

Спроби росіян просувати тезу про те, що Польща загрожує Україні та хоче напасти, були ще від початку повномасштабного вторгнення. Держпосадовцям Польщі та України доводилося неодноразово спростовувати такі чутки.

Воно й не дивно, адже польський народ підтримує українців від початку війни й всіляко допомагає у боротьбі з загарбником. Окупантам болить від новин про партнерські стосунки України та Польщі. Тому, цілком закономірно, що вони намагаються дискредитувати їх.

До слова, як повідомляє "Центр протидії дезінформації", у травні пропагандист ілля кива запевняв українців, що Польща має зловіщий план з захоплення нашої країни, зокрема Західних областей. Також польський проповідник роспропаганди та президент організації "Реституція Кресів" Конрад Ренкас переконував, нібито Варшава має приєднати Волинську, Рівненську, Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську області.

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Кремлівські наративи: які фейки поширює росія

Росіяни активно вкидають неправдиву інформацію щодо війни в Україні, в інформаційний простір різних держав. Наприклад, у країнах Африки популярності набуває наративи про те, що Україна "винна у всіх бідах" і що "злий Захід спровокував росію на війну в Україні".

Європу пропагандисти переконують, що "Україна давно належить США". Також намагаються запевнити, що накладені санкції шкодять більше пересічному європейцю, аніж росіянину.

Російські медіа більше не мають такого впливу на громадян України, як до початку війни. Проте, співкоординатор правозахисної ініціативи "Правотворець" Юрій Гончаренко стверджує, що росія нав'язує потрібні їй думки через так званих "ретрансляторів". Деякі "лідери думок" продовжують скандувати про "братські народи" та "війну олігархів".

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