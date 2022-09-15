Це, зокрема, пов'язано і з тим, що прямий доступ до російських медіа заблокований. Таку думку 24 каналу озвучив співкоординатор правозахисної ініціативи "Правотворець" Юрій Гончаренко.

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Як росія намагається доносити свою пропаганду до українців

За його словами, "стандартний споживач" російської пропаганди не настільки освічений, щоб знайти спосіб зайти на заблоковані ресурси. Українські спеціальні служби також працюють, щоб запобігти цьому.

Утім, на жаль, існують "ретранслятори" російської пропаганди в Україні. Наприклад, антон гура закликає чоловіків призовного віку не воювати та виїжджати з території України, мовляв, це "війна олігархів", "світовий уряд хоче знищити братські народи". У такий спосіб він пропагує наративи росіян.

Саме через таких "лідерів" прихованих думок вони (російські пропагандисти – 24 канал) й доносять наративи,

– зауважив правозахисник.

Він розповів, що, на жаль, деякі такі відео збирають у тіктоці та ютубі мільйони переглядів та близько 100 тисяч поширень у фейсбуці. В них просувають інформацію нібито в України на фронті все погано, немає зброї тощо.

Гончаренко закликав усіх українців дуже обережно ставитися до такої інформації та виключати емоції. "Якщо інформація вас дуже чіпляє – подумайте, чи не на це розрахований меседж. І, по-друге, перевірте", – наголосив правозахисник.

Гончаренко пояснив, як росія намагається доносити свої наративи до українців: дивіться відео

Останні безглузді заяви російських пропагандистів: коротко