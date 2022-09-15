Кремлівські пропагандисти писали, мовляв, "ЗСУ висадили 5 човнів із десантом на Кінбурнській косі". Загарбники, що лише вчора тікали з награбованим до окупованого Криму, примарний десант начебто спіймали.

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Росіяни вигадують "перемоги"

Очевидно, що росіяни вигадують "перемоги" на рівному місці. Пропагандисти розганяли повідомлення з одним і тим же текстом – за методичкою. З'являлись вони у телеграм-каналах фактично хвилина в хвилину.

Нові вигадки пропагандистів / Скриншот з телеграм-каналів

Подібне вже було з міфічним десантом в Енергодарі. Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій спростував черговий фейк окупантів. Окупанти опублікували відео "знищення морського десанту ЗСУ екіпажами вертольотів Ка-52" у районі ЗАЕС. Насправді росіяни влучили в опору мосту поблизу Енергодара.

Ракети видають за безпілотники

У телеграм-каналах повідомляли, що біля Кендже-Кулак неподалік Калмикії у росії впав невідомий літальний апарат. Пропагандисти одразу почали заявляти про український безпілотник.

Однак виявилось, що це російська гіперзвукова ракета "Кинжал".



Свої ракети росіяни видають за українські безпілотники / Фото з телеграм-каналів

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