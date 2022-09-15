На диво пропагандист з'явився у студії без синців. Адже напередодні на один із ефірів він прийшов зі слідами побоїв, що є цілком логічно, враховуючи його роботу. Зважаючи на все, телеведучий вирішив зухвало звернутися до жителів Європи.

Важливо Тривожно щось, – соловйов з синцями на обличчі вже не впевнений у "великих перемогах росії"

Як знову виділився російський пропагандист

Соловйов виконав пісню про холодну зиму. Таким чином, пропагандист захотів вкотре налякати Європу. Відео цього моменту вже опубліковано у мережі.

А зима буде холодною,

– заспівав пропагандист.

Відео із соловйовим вже потрапило в українські телеграм-канали:

Газовий шантаж від росії

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що кремль готовий йти з цим шантажем далеко, бо може певний час терпіти безгрошів'я. Але від таких дій виграє лише одна країна –Україна. А зараз на росії доводять, що енергоносії – це також вид озброєння, який застосовують конкретно проти європейців.

За словами Шейтельмана, в України будуть проблеми з опаленням, тому що ми воюємо. Щодо ЄС, то газу в них точно вистачить.

Кремлівська роспропаганда про "нестурпно холодну зиму"

РосЗМІ та телеграм-канали поширили відео нібито від "Газпрому" про те, що на Європу без російського газу чекає важка зима. При цьому у ролику зображено зимовий Красноярськ, який досі не газифікований.

Відео поширили віцегубернатор Красноярського краю Сергій Пономаренко, ЗМІ і пабліки. Вони прокоментували це такими словами: "Майстер-клас із тролінгу Євросоюзу від "Газпрому".

"Газпром" не коментував, чи справді цей ролик зробила компанія. Водночас джерела The Insider у російських провладних медіа стверджують, що замовником відео, найімовірніше, виступив син заступника глави адміністрації президента Володимир Кирієнко.

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