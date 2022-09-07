Кремль готовий йти з цим шантажем далеко, бо може певний час терпіти безгрошів'я. Про це для 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"Газ для росії – це живі гроші. Вони готові від них на якийсь час відмовлятися. Ці гроші важливі для росії. Проте від цього шантажу виграє лише одна країна. Це Україна", – сказав політтехнолог.

Євросоюз зможе відповісти

За словами Шейтельмана, владімір путін і "газпром" показують себе не економічними гравцями чи бізнес-партнерами. Вони доводять, що енергоносії – це також вид озброєння, який застосовують конкретно проти європейців.

"Він же погрожує заморозити європейців? Тобто вбити громадян ЄС чи зробити так, щоб вони хворіли. Оцим погрожує путін. Я на 99,9% впевнений, що відповіддю ЄС буде страшний економічний удар по росії, нові санкції", – розповів Шейтельман.

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"газпрому" може не бути

Політтехнолог зазначив, що в України будуть проблеми з опаленням, тому що ми воюємо. Щодо Євросоюзу, то газу в них точно вистачить. Єдина проблема, коли може не вистачати на хімічну промисловість і ЄС купуватиме газ дорожче в інших країнах.

Наприклад, рентабельність хімічної промисловості Німеччини зменшиться. Доведеться потерпіти. Це втрата, можливо, 1% ВВП, але росія на цьому втратить 30% свого експорту. Тому нас це на руку, для Європи це невелика економічна шкода, а для путіна – це величезні збитки. Для "газпрому" це смерть, бо війна колись закінчиться, а "газпрому" більше не буде ніяким гравцем,

– пояснив Шейтельман.

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