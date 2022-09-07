Ті, хто пропонує піддатися на шантаж, лише поглиблюють проблему. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
До речі Росія заробляє на газі й нафті більше, ніж витрачає на війну проти України
Кулеба наголосив, що умиротворення путіна коштом України – це угода з дияволом. Такі домовленості не принесуть ані миру, ані стабільності.
Енергетичний шантаж росії: що відомо
- Після повномасштабного вторгнення в Україну росія скоротила поставки газу в Європу. Очевидно, що таким чином агресор мститься за західні санкції. Така ситуація спричинила різкий ріст цін.
- У вересні "газпром" призупинив постачання газу "Північним потоком", а також знову пригрозив підвищенням цін на голубе паливо. Зупинку роботи газогону пояснюють "витоком нафти", хоча експерти наголошують, що раніше такі несправності швидко ремонтували на місці.
- Щоправда, росія вже відкрито зізналась, зупинка "Північного потоку-1" пов'язана із санкціями. Москва навіть натякає, що зняття обмежень "допоможе" відновити роботу.
- Країни Європи намагаються знайти альтернативні джерела постачання, оскільки прагнуть заповнити сховища газу на зиму. Єврокомісар Паоло Джентілоні запевняє, що європейці готові до різних варіантів та "не бояться рішень путіна".
Детальніше – Кулеба звернувся до ЄС через шантаж путіна: відео