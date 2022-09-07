Ті, хто пропонує піддатися на шантаж, лише поглиблюють проблему. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До речі Росія заробляє на газі й нафті більше, ніж витрачає на війну проти України

Кулеба наголосив, що умиротворення путіна коштом України – це угода з дияволом. Такі домовленості не принесуть ані миру, ані стабільності.

Енергетичний шантаж росії: що відомо

Після повномасштабного вторгнення в Україну росія скоротила поставки газу в Європу. Очевидно, що таким чином агресор мститься за західні санкції. Така ситуація спричинила різкий ріст цін.

У вересні "газпром" призупинив постачання газу "Північним потоком", а також знову пригрозив підвищенням цін на голубе паливо. Зупинку роботи газогону пояснюють "витоком нафти", хоча експерти наголошують, що раніше такі несправності швидко ремонтували на місці.

Щоправда, росія вже відкрито зізналась, зупинка "Північного потоку-1" пов'язана із санкціями. Москва навіть натякає, що зняття обмежень "допоможе" відновити роботу.

Країни Європи намагаються знайти альтернативні джерела постачання, оскільки прагнуть заповнити сховища газу на зиму. Єврокомісар Паоло Джентілоні запевняє, що європейці готові до різних варіантів та "не бояться рішень путіна".

Детальніше – Кулеба звернувся до ЄС через шантаж путіна: відео