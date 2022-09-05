Про це 24 каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, росія з останніх сил намагається натиснути на Захід. Але нічого в неї не вийде.

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Захід має можливість купувати газ в інших державах

Як наголошує Божко, у Європі, накладаючи санкції на росію, очікували, що кремль і надалі надсилатиме газ по "Північному потоку-1" відповідно до всіх правових норм, в рамках яких створювали цей проєкт. Утім, як не дивно, росія банально не збирається дотримуватися усіх своїх зобов'язань.

У такий спосіб окупанти намагалися в черговий раз натиснути на Європу. Це вже один з останніх методів, які вони можуть використати.

Це вже останні методи російського впливу на Захід, на які частково робилася ставка. Показати свою силу та важливість для Європи. Але в європейських споживачів є можливість купувати газ в інших державах. І ніхто в європейських урядах, на щастя, про це не забуває, –

зазначив Божко.

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Нагадаємо, нещодавно "газпром" оголосив про безстрокове закриття газогону через нібито витік нафти. А прессекретар путіна дмітрій пєсков заявив, що санкції від Європи "спричиняють хаос" на "Північному потоці-1". Він натякнув, що в разі зняття санкцій ремонт завершиться швидко і постачання газу відновиться.