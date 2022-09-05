Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, россия из последних сил пытается надавить на Запад. Но ничего у нее не получится.

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Запад имеет возможность покупать газ в других государствах

Как отмечает Божко, в Европе, накладывая санкции на россию, ожидали, что кремль и дальше будет посылать газ по "Северному потоку-1" в соответствии со всеми правовыми нормами, в рамках которых создавали этот проект. Впрочем, как ни странно, россия банально не собирается придерживаться всех своих обязательств.

Таким образом оккупанты пытались в очередной раз надавить на Европу. Это уже один из последних методов, которые они могут использовать.

Это уже последние методы российского влияния на Запад, на которые отчасти делалась ставка. Показать свою силу и важность для Европы. Но у европейских потребителей есть возможность покупать газ у других государств. И никто в европейских правительствах, к счастью, об этом не забывает,

– отметил Божко.

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Напомним, недавно "газпром" объявил о бессрочном закрытии газопровода из-за якобы утечки нефти. А пресс-секретарь путина Дмитрий Песков заявил, что санкции от Европы "влекут хаос" на "Северном потоке-1". Он намекнул, что в случае снятия санкций ремонт завершится быстро и поставки газа возобновятся.