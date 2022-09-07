Те, кто предлагает поддаться на шантаж, лишь усугубляют проблему. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кстати Россия зарабатывает на газе и нефти больше, чем тратит на войну против Украины
Кулеба подчеркнул, что умиротворение путина за счет Украины – это соглашение с дьяволом. Такие договоренности не принесут ни мира, ни стабильности.
Энергетический шантаж россии: что известно
- После полномасштабного вторжения в Украину россия сократила поставки газа в Европу. Очевидно, что таким образом агрессор мстит за западные санкции. Такая ситуация повлекла за собой резкий рост цен.
- В сентябре "газпром" приостановил поставки газа по "Северному потоку", а также снова пригрозил повышением цен на голубое топливо. Остановку работы газопровода объясняют "утечкой нефти", хотя эксперты отмечают, что раньше такие неисправности быстро ремонтировали на месте.
- Правда, россия уже открыто призналась, что остановка "Северного потока-1" связана с санкциями. Москва даже намекает, что снятие ограничений "поможет" возобновить работу.
- Страны Европы пытаются найти альтернативные источники поставок, поскольку стремятся заполнить хранилища газа на зиму. Еврокомиссар Паоло Джентилони уверяет, что европейцы готовы к разным вариантам и "не боятся решений путина".
Детальнее – Кулеба обратился к ЕС из-за шантажа путина: видео