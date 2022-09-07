Те, кто предлагает поддаться на шантаж, лишь усугубляют проблему. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кстати Россия зарабатывает на газе и нефти больше, чем тратит на войну против Украины

Кулеба подчеркнул, что умиротворение путина за счет Украины – это соглашение с дьяволом. Такие договоренности не принесут ни мира, ни стабильности.

Энергетический шантаж россии: что известно

После полномасштабного вторжения в Украину россия сократила поставки газа в Европу. Очевидно, что таким образом агрессор мстит за западные санкции. Такая ситуация повлекла за собой резкий рост цен.

В сентябре "газпром" приостановил поставки газа по "Северному потоку", а также снова пригрозил повышением цен на голубое топливо. Остановку работы газопровода объясняют "утечкой нефти", хотя эксперты отмечают, что раньше такие неисправности быстро ремонтировали на месте.

Правда, россия уже открыто призналась, что остановка "Северного потока-1" связана с санкциями. Москва даже намекает, что снятие ограничений "поможет" возобновить работу.

Страны Европы пытаются найти альтернативные источники поставок, поскольку стремятся заполнить хранилища газа на зиму. Еврокомиссар Паоло Джентилони уверяет, что европейцы готовы к разным вариантам и "не боятся решений путина".

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