Доходы россии от экспорта энергоносителей за первые шесть месяцев войны в Украине составили 158 миллиардов евро, согласно исследованию Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). В то же время стоимость российского вторжения оценивается в 100 миллиардов евро.

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Кто финансирует россию

К сожалению, крупнейшим спонсором россии остается близкий друг Украины – Европейский Союз . В период с 24 февраля по 24 августа экспорт российских нефти, газа и угля в ЕС составил 85 миллиардов евро.

. В период с 24 февраля по 24 августа экспорт российских нефти, газа и угля в ЕС составил 85 миллиардов евро. На втором месте оказался Китай, с начала полномасштабной войны наоборот нарастивший импорт из страны-агрессора. Ведь он наоборот начал отказываться от товаров из россии.

Среди европейских стран лидером по покупке российских энергоносителей является Германия с объемом 19 миллиардов евро. Это второе место во всем мире после Китая.

Аналитик CREA Лаури Милливирта подчеркнул, что россия до сих пор получает рекордные доходы от экспорта ископаемого топлива, несмотря на то, что объемы такого экспорта упали. Дело в том, что стоимость энергоносителей в 2022 году на рекордно высоком уровне. Даже несмотря на то, что Европа постепенно отказывается от угля и нефти, доходы россии наоборот выше.

Чтобы бороться с этим, правительства должны ввести тарифы или ограничение цен на импорт из россии и ускорить меры по энергосбережению. Прежде всего, необходимо сократить потребление нефти и газа путем ускорения использования чистой энергии и электрификации с помощью тепловых насосов и электромобилей.

– подчеркнул Милливирта.

Ограничение цен на нефть и газ

Страны Большой семерки договорились ввести ограничение цен на российскую нефть, установив предельную цену.

Уже в среду, 7 сентября, эксперты ЕС соберутся на совещание по введению лимита цен на газ из россии. Однако большинство стран ЕС все еще сомневаются в этом решении. Чтобы его принять, им нужно быть готовыми полностью отказаться от импорта из россии – ведь агрессор может продолжить свой шантаж.

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