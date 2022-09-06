Доходи росії від експорту енергоносіїв за перші шість місяців війни в Україні склали 158 мільярдів євро, згідно з дослідженням Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA). Водночас вартість російського вторгнення оцінюється в 100 мільярдів євро.

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Хто фінансує росію

На жаль, найбільшим спонсором росії залишається водночас близький друг України – Європейський Союз . У період з 24 лютого по 24 серпня експорт російських нафти, газу та вугілля до ЄС склав 85 мільярдів євро.

. У період з 24 лютого по 24 серпня експорт російських нафти, газу та вугілля до ЄС склав 85 мільярдів євро. На другому місці опинився Китай, який з початку повномасштабної війни навпаки наростив імпорт з країни-агресорки. Адже він Західний світ навпаки почав відмовлятися від товарів з росії.

Серед європейських країн лідером по купівлі російських енергоносіїв є Німеччина з обсягом у 19 мільярдів євро. Це друге місце у всьому світі після Китаю.

Аналітик CREA Лаурі Міллівірта наголосив, що Росія досі отримує рекордні прибутки від експорту викопного палива попри те, що об'єми такого експорту впали. Річ у тім, що вартість енергоносіїв у 2022 році є на рекордно високому рівні. Тож навіть попри те, що Європа поступово відмовляється від вугілля та нафти, доходи росії навпаки вищі.

Щоб боротися з цим, уряди повинні запровадити тарифи або обмеження цін на імпорт з росії та прискорити заходи з енергозбереження. Перш за все, необхідно скоротити споживання нафти і газу шляхом прискорення використання чистої енергії та електрифікації за допомогою теплових насосів і електромобілів,

– наголосив Міллівірта.

Обмеження цін на нафту й газ

Країни Великої сімки домовилися впровадити обмеження цін на російську нафту, встановивши граничну ціну.

Вже цієї середи, 7 вересня, експерти ЄС зберуться на нараду щодо введення ліміту цін на газ з росії. Проте більшість країн ЄС все ще вагаються щодо цього рішення. Щоб його прийняти, їм потрібно бути готовими повністю відмовитися від імпорту з росії – адже агресорка може продовжити свій шантаж.

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