Кремль готов идти с этим шантажом далеко, потому что может некоторое время терпеть безденежье. Об этом для 24 канала сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

К теме Умиротворение путина за счет Украины – это соглашение с дьяволом, – Кулеба об энергетическом шантаже

"Газ для россии – это живые деньги. Они готовы от них на время отказываться. Эти деньги важны для россии. Однако от этого шантажа выигрывает только одна страна. Это Украина", – сказал политтехнолог.

Евросоюз сможет ответить

По словам Шейтельмана, владимир путин и "газпром" показывают себя не экономическими игроками или бизнес-партнерами. Они доказывают, что энергоносители – это также вид вооружения, применяемый именно против европейцев.

"Он же угрожает заморозить европейцев? То есть убить граждан ЕС или сделать так, чтобы они болели. Этим угрожает путин. Я на 99,9% уверен, что ответом ЕС будет страшный экономический удар по россии, новые санкции", — рассказал Шейтельман.

Кстати Цена на газ уже выросла на 300%: глава немецкого гиганта предупредил о мрачных перспективах

"газпрома" может не быть

Политтехнолог отметил, что у Украины будут проблемы с отоплением, потому что мы воюем. Что касается Евросоюза, то газа у них точно хватит. Единственная проблема, когда может не хватать на химическую промышленность, и ЕС будет покупать газ дороже в других странах.

К примеру, рентабельность химической промышленности Германии уменьшится. Придется потерпеть. Это потеря, возможно, 1% ВВП, но россия на этом потеряет 30% своего экспорта. Поэтому нас это на руку, для Европы это небольшой экономический вред, а для путина – это огромный ущерб. Для "газпрома" это смерть, потому что война когда-нибудь закончится, а "газпрома" больше не будет никаким игроком,

– объяснил Шейтельман.

Обратите внимание – путин понимает, что росармия проигрывает: смотрите видео