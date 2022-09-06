Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что ни одну санкцию до сих пор не отменили, для Европы недопустимо под давлением и каким-либо шантажом отказываться от санкций.
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По словам политтехнолога, страны-лидеры ЕС по-настоящему велики и мощны, не то, что россия – только по размеру. "Поэтому уступать шантажу россии, как минимум, несерьезно", – убежден Шейтельман.
При всем уважении к Судану, но если бы эта страна потребовала что-то от Украины, например, то вряд ли бы наше правительство приняло условия,
– рассуждает Михаил Шейтельман.
Оккупанты шантажируют Европу газом
- Россия сократила поставки газа в Европу после вторжения в Украину, из-за чего цены на газ "прыгнули" вверх.
- В России систематически не придерживаются обязательств по энергетическим контрактам и время от времени останавливают снабжение "Северным потоком". В сентябре кремль снова пригрозил повышением цен на голубое топливо.
- Россия уже открыто заявила, что остановка "Северного потока-1" связана с санкциями Запада. Там намекали, что снятие ограничений "поможет" возобновить работу.
- Страны Европы пытаются найти альтернативные источники поставок, поскольку они стремятся заполнить хранилища газа на зиму. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони отметил, что европейцы готовы к разным вариантам и "не боятся решений путина".