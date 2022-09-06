Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что ни одну санкцию до сих пор не отменили, для Европы недопустимо под давлением и каким-либо шантажом отказываться от санкций.

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По словам политтехнолога, страны-лидеры ЕС по-настоящему велики и мощны, не то, что россия – только по размеру. "Поэтому уступать шантажу россии, как минимум, несерьезно", – убежден Шейтельман.

При всем уважении к Судану, но если бы эта страна потребовала что-то от Украины, например, то вряд ли бы наше правительство приняло условия,

– рассуждает Михаил Шейтельман.

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