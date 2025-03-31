Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС Украина.

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Действительно ли у Зеленского готовятся к выборам

В Офисе президента заверили, что статья The Economist содержит ложную информацию. Там отметили, что у Зеленского не проводили никакого совещания о выборах в июле.

The Economist писал, что Зеленский готовится к выборам, которые якобы планируют провести после отмены военного положения. На планы, якобы, повлиял конфликт в Овальном кабинете, который поднял рейтинги нынешнего президента.

Первое подтверждение может появиться накануне или 5 мая – это крайний срок парламентского голосования по продлению военного положения, который заканчивается 8 мая. Именно отмена военного положения является нужным первым этапом для начала избирательного процесса.

Источники The Economist расходятся относительно того, когда могут состояться выборы, однако наиболее вероятно, что это лето 2025 года. Закон требует не менее 60 дней для предвыборной кампании, поэтому наиболее ранней возможностью для голосования может быть начало июля.

Заметим, что в ЦИК считают, что в условиях войны 90-дневного периода для проведения президентских выборов недостаточно, и избирательные процедуры нуждаются в корректировке. Глава комиссии Диденко считает, что нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов.