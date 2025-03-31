Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
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Что известно о последствиях атаки врага по Купянску
По данным Олега Синегубова, в результате вражеского удара управляемой авиационной бомбой разрушен частный дом. Еще один – поврежден.
Ранения получили 59-летний мужчина, 74-летняя и 53-летняя женщины. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь,
– написал чиновник.
Последствия вражеской массированной атаки по Купянску 31 марта / Фото из телеграм-канала Олега Синегубова
Он также отметил, что в целом враг атаковал Купянск 7 КАБами. Профильные службы уже работают на месте попаданий.
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К слову, 31 марта Россия также обстреляла Купянск из реактивной системы залпового огня. В результате в городе произошел пожар, а также было 2 пострадавших.