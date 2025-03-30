К сожалению, есть информация о пострадавших жителях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области и председателя ОВА Олега Синегубова.

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Что известно о последствиях атаки на Купянск

Россияне совершили атаку на Купянск примерно в 18:40.

Известно, что от нее пострадали четверо гражданских жителей – 3 женщины 68, 61 и 52 лет и 27-летний мужчина. Трех доставили в больницу, у четвертой – острая реакция на стресс.

Кроме того, зафиксировано повреждение 5 автомобилей, еще один загорелся. Также есть разрушения соседних жилых домов.

Последствия атаки на Купянск / Фото Олега Синегубова

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, для удара по Купянску Россия использовала ФАБ-250 с УМПК.

Продолжается документирование последствий атаки. Уголовное производство открыто.