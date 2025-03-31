Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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Что известно о раненых

Сейчас известно о 2 пострадавших с ранениями различной степени тяжести – 63-летнем мужчине и 35-летней женщине

Напомним, в воскресенье, 30 марта, Россия около 18:40 ударила по жилой застройке в центре Купянска. ФАБ-250 попала в 5-этажку, повреждены соседние жилые дома и 5 автомобилей. Кроме того, пострадали 4 гражданских человека: 68-летняя, 61-летняя и 52-летняя женщины и 27-летний мужчина.

К слову, за прошедшие сутки на Купянском направлении произошло 6 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Радьковки, Песчаного, Богуславки, Петропавловки и неподалеку Загрызово.