Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова. За попередньою інформацією, є постраждалі.

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Що відомо про поранених

Наразі відомо про 2 постраждалих із пораненнями різного ступеня важкості – 63-річного чоловіка і 35-річну жінку.

Нагадаємо, у неділю, 30 березня, Росія близько 18:40 вдарила по житловій забудові в центрі Куп'янська. ФАБ-250 влучила в 5-поверхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки й 5 автівок. Окрім того, постраждали 4 цивільних людини: 68-річна, 61-річна і 52-річна жінки та 27-річний чоловік.

До слова, минулої доби на Куп'янському напрямку відбулося 6 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового.