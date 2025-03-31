Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Що відомо про наслідки атаки ворога по Куп'янську

За даними Олега Синєгубова, внаслідок ворожого удару керованою авіаційною бомбою зруйновано приватний будинок. Ще один – пошкоджено.

Поранень зазнали 59-річний чоловік, 74-річна та 53-річна жінки. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу,

– написав посадовець.

Наслідки ворожої масованої атаки по Куп'янську 31 березня / Фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова

Він також зауважив, що загалом ворог атакував Куп'янськ 7 КАБами. Профільні служби вже працюють на місці влучань.

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До слова, 31 березня Росія також обстріляла Куп'янськ з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок цього у місті сталася пожежа, а також було 2 постраждалих.