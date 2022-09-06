Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що жодну санкцію ще досі не скасували, тож для Європи неприпустимо під тиском і якимось шантажем відмовлятись від санкцій.
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За словами політтехнолога, країни-лідери ЄС по-справжньому великі та потужні, не те, що росія – тільки за розміром. "Тому, поступатись шантажу росії, як мінімум, несерйозно", – переконаний Шейтельман.
При всій повазі до Судану, але якби ця країна почала вимагати щось від України, наприклад, то навряд наш уряд би пристав на умови,
– міркує Михайло Шейтельман.
Окупанти шантажують Європу газом
- Росія скоротила постачання газу в Європу після вторгнення на Україну, через що ціни на газ "стрибнули" вгору.
- У росії систематично не дотримуються зобов'язань щодо енергетичних контрактів та час від часу зупиняють постачання "Північним потоком". У вересні кремль знову пригрозив підвищенням цін на голубе паливо.
- Росія вже відкрито заявила, що зупинка "Північного потоку-1" пов'язана із санкціями Заходу. Там натякали, що зняття обмежень "допоможе" відновити роботу.
- Країни Європи намагаються знайти альтернативні джерела постачання, оскільки вони прагнуть заповнити сховища газу на зиму. Єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні зазначив, що європейці готові до різних варіантів та "не бояться рішень путіна".