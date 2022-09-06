Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що жодну санкцію ще досі не скасували, тож для Європи неприпустимо під тиском і якимось шантажем відмовлятись від санкцій.

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За словами політтехнолога, країни-лідери ЄС по-справжньому великі та потужні, не те, що росія – тільки за розміром. "Тому, поступатись шантажу росії, як мінімум, несерйозно", – переконаний Шейтельман.

При всій повазі до Судану, але якби ця країна почала вимагати щось від України, наприклад, то навряд наш уряд би пристав на умови,

– міркує Михайло Шейтельман.

Окупанти шантажують Європу газом