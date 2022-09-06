У соціальних мережах росіяни пробують поширювати ролик нібито знятий "газпромом", на якому красномовними кадрами зображують майбутнє країн Європи без палива енергетичної компанії. Але є один нюанс.

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Як росіяни зганьбилися

За сюжетом, російська корпорація відключає подачу газу до Євросоюзу. Так, у відео показують європейські міста, труби "Північного потоку" та сонячні батареї, а також кадри засніженого міста та річки.

Відео настільки подобається пропагандистам, що навіть деякі чиновники поширюють його на своїх телеграм-сторінках з єхидним "Ну, ви зрозуміли".



Допис віцегубернатора Красноярського краю / Скриншот

Однак вони якось випустили з уваги, що у відео використані кадри зимового Красноярська. Як зазначають самі ж красноярські журналісти, це місто, яке взагалі ніколи не було газифіковане.

Ролик про "газпром", який завірусився, виглядає як глузування з красноярців,

– обурився найбільший місцевий телеграм-канал "Борус".

Зверніть увагу! Красноярськ – одне з найбільших міст росії, місто-мільйонник. Це найбільший економічний, освітній та культурний центр Східного Сибіру.

Окрім того, що місто потерпає від холоду, у ньому жахлива екологічна ситуація. Настільки, що там регулярно вводять режим "чорного неба". Губернатор олександр усс причиною називав не лише великі промислові підприємства, а й приватні будинки з пічним опаленням.

Жителі Красноярська неодноразово виходили на акції протесту з вимогою газифікувати ТЕЦ, відправити у відставку губернатора усса та скоротити викиди заводів. Однак у відповідь могутня влада, яка може ледь не приговорити до вічних холодів Європу, у лютому 2022 року на регіональному зібранні просто відмовилася обговорювати цю проблему.

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Газовий шантаж росії: що відомо

Росія скоротила постачання газу в Європу після вторгнення на Україну, через що ціни на газ "стрибнули" вгору.

У росії систематично не дотримуються зобов'язань щодо енергетичних контрактів та час від часу зупиняють постачання "Північним потоком". У вересні кремль знову пригрозив підвищенням цін на голубе паливо.

Росія вже відкрито заявила, що зупинка "Північного потоку-1" пов'язана із санкціями Заходу. Там натякали, що зняття обмежень "допоможе" відновити роботу.

Країни Європи намагаються знайти альтернативні джерела постачання, оскільки вони прагнуть заповнити сховища газу на зиму. Єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні зазначив, що європейці готові до різних варіантів та "не бояться рішень путіна".

Зверніть увагу – план путіна шантажувати газом не спрацював: дивіться відео