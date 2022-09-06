Ганебне відео розлетілося мережею. Цікаво, що для цього використали пісню Юрія Візбора "А зима буде велика" у виконанні його онуки Варвари, але сенс композиції підмінили – буквально на протилежний.

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Як росіяни вкотре зганьбилися

На відео росіяни показали кадр, де "газпром" повністю перекриває газ до Європи, через що там починається "льодовиковий період". Над спецефектами у росії могли б ще попрацювати, тому що там просто показали кадри засніжених європейських столиць, натякаючи, що зима близько, а газу нібито нема.

Тільки от є одна проблема, і вона у музичному супроводі. Річ у тім, що і в оригінальних віршах Візбора, і в переспіві його онуки є рядки "плачет синяя россия". Тут прислів'я "із пісні слів не викинеш" не діє – росія настільки хоче залякати Європу, що вирішила підмінити сенси композиції. Чим, власне, сама себе підставила.

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Безумовно, що на тлі повномасштабної війни України та росії наступна зима буде і справді важкою. Однак ситуація не є настільки катастрофічною, як це подає росія. Радше, сама росія не в кращому становищі.

Президентка Єврокомісії Урсула фор дер Ляєн ще наприкінці серпня заявила, що газосховища ЄС вдалося заповнити на 80%, тобто достроково, адже такого показника мали б досягти у листопаді.

Україна також активно готується до наближення холодів. Крім традиційних джерел тепла, в Україні закуповують генератори та пальне для того, аби створювати пункти обігріву на випадок, якщо росія вирішить вести енергетичну війну та бити по тепломережах. Також триває заготівля дров в окремих містах на випадок критичних ситуацій, а українців закликають подбати про більшу кількість теплого одягу й ковдр.

Тим часом "газова імперія" не може забезпечити блакитним паливом власне населення. Поки кремль шантажує всю Європу газом, значний відсоток населення росії, включно з тими, хто живе у містах, опалюють свої помешкання дровами, бо велика кількість населених пунктів росії не газифікована. Такою ситуація там була до вторгнення і залишається такою ж і зараз. Однак це не завадило росіянам спалювати газ, лиш би він не потрапив до ЄС.

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