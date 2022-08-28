Вітренко заявив, що температуру в приміщеннях встановлять на рівні 17 – 18 градусів Цельсія, що приблизно на 4 градуси нижче за норму.

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Людей просять запастися ковдрами та теплим одягом

Голова "Нафтогазу" порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде до -10 градусів та нижче.

Крім цього, опалювальний сезон настане пізніше і закінчиться раніше.

І те, як українці переживуть зиму, залежить від кількох факторів:

міжнародних союзників України, які нададуть необхідні кошти для імпорту газу на 4 мільярди кубометрів,

від дій росії – не виключено, що під час опалювального сезону росія навмисно може нищити газову інфраструктуру або ж скоротити своє постачання газу до Європи.

Особливості цьогорічного опалювального сезону і що може піти не так

Україна виробляє близько 60% необхідного газу всередині країни, а решту імпортує у ЄС за ринковими цінами. Україна припинила купувати газ у росії безпосередньо у 2014 році, хоча, як і раніше, споживає частину того ж російського газу, який надходить трубопроводами через Україну від постачальників з ЄС.

Цю систему розробили, щоб завадити росії використовувати газ як інструмент впливу на Україну. Адже десятки розків газові контракти між росією та Україною були джерелом великої корупції, коли українські політики та олігархи дозволяли росії контролювати внутрішні справи країни в обмін на дешевий газ.

Зараз Україні потрібно близько 10 мільярдів доларів на імпорт газу. За словами Вітренка, усі союзники розуміють необхідність, але він не може бути впевненим, що Україна отримає кошти, бо "дуже важко бути впевненим під час війни".

Проте поточні розрахунки можуть змінитись, якщо, наприклад, Росія націлиться на якусь найважливішу газову інфраструктуру України, електростанції чи об'єкти з видобутку газу. Близько 50% газових родовищ України перебувають у Харківській області. Якщо сховища будуть пошкоджені, Україні доведеться імпортувати більше газу.

Ще у лютому росія націлилася на критичну енергетичну інфраструктуру України, включаючи нафтопереробні заводи та електростанції. Наразі Україна готує аварійні комплекти, які можуть обслуговувати газом до 200 000 абонентів, включаючи мобільні котельні, мобільні теплові пункти та дизельні електрогенератори.

Якщо від газопостачання відріжуть великі міста, такі як Київ або Харків, то аварійних комплектів буде недостатньо. Але ці аварійні набори матимуть значення у менших населених пунктах.

Ще один ризик, що широко обговорюється, полягає в тому, що росія вирішить ще більше скоротити постачання газу до ЄС, що призведе до ще більшого подорожчання газу. Раніше цього року кремль скоротив постачання до ЄС, різко підвищивши ціни на газ та електроенергію у деяких країнах, включаючи Велику Британію.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що стан готовності України до опалювального сезону зараз 75%.

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