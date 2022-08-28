Розповімо, чи не дошкулятимуть українцям люті морози цієї зими. Та й узагалі дізнаймося, якою буде погода у кульмінаційний період опалювального сезону.

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Лютих морозів не передбачають

Відразу ж поспішимо вас заспокоїти. За прогнозами синоптиків, цьогоріч минеться без лютих морозів. Але це зовсім не означає, що можна взагалі не готуватися до опалювального сезону. Слід пам'ятати, що ворог підступний. А отже він може наробити чимало лиха тоді, коли на це ніхто не очікуватиме.

Цьогорічна зима, якщо вірити даним погодного сайту Wisemeteo, не надто відрізнятиметься від аналогічного періоду минулого року. Календарна зима розпочнеться з температури за вікном, яка коливатиметься у межах від -2 до 0 градусів. Відразу ж зауважимо, що надто сніжних днів буде не так уже й багато. Водночас слід бути готовими, що погода капризуватиме, тож іноді взимку температура може сягати навіть +8 градусів.

Якою буде погода у грудні 2022

Згідно з прогнозами синоптиків, перший місяць зими буде теплішим. Принаймні, якщо порівнювати його з груднем 2021 року. Не спостерігатиметься ані великої кількості опадів, ані суттєвого зниження температури.

Так, на початку грудня повітря прогріватиметься до позначки від 0 до 8 градусів. Уже 5 грудня можна буде спостерігати спад температури, яка коливатиметься у межах від -1 до 3 градусів тепла. На різдвяні свята – з 22 по 26 грудня – прогнозують від +4 до +6 градусів тепла.

Якою буде погода у січні 2023

Холоднішим буде другий місяць зими. Але й тут не варто очікувати рясних опадів. Крім того, не надто низькою буде середньодобова температура повітря. Вона, прогнозують синоптики, коливатиметься у межах -2 градусів. Але не варто виключати, що будуть дні з "плюсовою" температурою.

Перша третина місяця буде порівняно теплою. Повітря прогріватиметься до +4 градусів. Натомість з 9 січня слід очікувати на похолодання. Тоді вже термометри показуватимуть до -9 градусів морозу.

Якою буде погода у лютому 2023

У лютому також минеться без сильних морозів. За прогнозами синоптиків, місяць буде порівняно прохолодним. Середня температура коливатиметься у межах від 0. А це, нагадаємо, на 2 градуси нижче, ніж у лютому 2022 року.

Що стосується опадів, то їх очікувати не варто. Люто замітати вулиці снігом не буде. Натомість незначні снігопади спостерігатимуться по кілька днів як на початку, так і наприкінці лютого.

Нагадаємо, що синоптикиня Віра Балабух розповіла журналістам 24 каналу, якою буде погода у вересні 2022 року. Вона підкреслила, що цей місяць буде найтеплішим за останні 30 років. Водночас вона зауважила, що у вересні цього року спостерігатиметься дефіцит опадів.

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