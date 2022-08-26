Про те, якою буде погода восени, 24 каналу розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух. За її словами, на погоду в Україні впливає процес Ла-Ніньо та область високого тиску.

До теми Погода на 1 вересня: де в Україні буде спека до +37 градусів, а де різко – похолодає

Через Ла-Ніньо зима та осінь у світі будуть теплішими

Синоптикиня розповіла що загалом погоду на планеті формують масштабні процеси, які спостерігаються в океані й атмосфері. Особливе місце серед цих процесів посідає південне коливання в екваторіальній зоні Тихого океану. Ця область океану змінює теплу та холодну фази кожні 1 – 3 роки. Холодну фазу називають Ла-Ніньо, а теплу — Ель-Ніньо.

Вже 3 рік планета перебуває у фазі Ла-Ніньо, а це – рідкісне явище. Водночас світові прогностичні центри показують, що умови Ла-Нінья в цьому році переважатимуть на планеті восени та взимку. Послабитися ця фаза може лише на початку наступного року, а Ель-Ніньйо розвинеться ще пізніше.

Ла-Нінья сприятиме формуванню зони високого тиску, яка простягатиметься від Північної Атлантики над територією України. Погоду також формуватиме область високого тиску, особливо у західних, північних, центральних та південних областях,

– розповіла Балабух.

Яка буде осінь в Україні

Саме тому на переважній території України осінь очікується тепла й посушлива. Середня температура повітря може бути на 1 градус вищою, порівняно з останніми десятиріччями. Такі погодні умови будуть характерні особливо для першої половини осені.

Читайте також Чи будуть в Україні сильні морози: синоптик розповів про погоду на зиму

Поступово тривалість дня зменшуватиметься, а температура повітря, особливо нічна, знижуватиметься. Крім того, зростатиме кількість затоків арктичного повітря. А це, своєю чергою, викличе тумани, похмурі дні, заморозки та мряку. У Карпатах можливі снігопади й ожеледиця.

Погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас,

– наголосила синоптикиня.

Яким буде вересень

У першій половині вересня в Україні зберігатиметься літня погода. У південних і східних областях можливий дефіцит опадів, а на Заході країни очікується волога.