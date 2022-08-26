О том, какой будет погода осенью, 24 каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух. По ее словам, на погоду в Украине влияют процесс Ла-Ниньо и область высокого давления.

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Через Ла-Ниньо зима и осень в мире будут теплее

Синоптик рассказала, что в целом погоду на планете формируют масштабные процессы, наблюдающиеся в океане и атмосфере. Особое место среди этих процессов занимает южное колебание в экваториальной зоне Тихого океана. Эта область океана сменяет теплую и холодную фазы каждые 1 – 3 года. Холодную фазу называют Ла-Ниньо, а теплую – Эль-Ниньо.

Уже 3 год планета находится в фазе Ла-Ниньо, а это редкое явление. В то же время мировые прогностические центры показывают, что условия Ла-Ниньо в этом году будут преобладать на планете осенью и зимой. Ослабиться эта фаза может только в начале следующего года, а Эль-Ниньо разовьется еще позже.

Ла-Ниньо будет способствовать формированию зоны высокого давления, простирающейся от Северной Атлантики над территорией Украины. Также погода будет формировать область высокого давления, особенно в западных, северных, центральных и южных областях,

– рассказала Балабух.

Какая будет осень в Украине

Поэтому на преобладающей территории Украины осень ожидается теплая и засушливая. Средняя температура воздуха может быть на 1 градус выше по сравнению с последними десятилетиями. Такие погодные условия будут характерны особенно в первой половине осени.

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Постепенно продолжительность дня будет уменьшаться, а температура воздуха, особенно ночная, будет снижаться. Кроме того, будет расти количество заливов арктического воздуха. А это, в свою очередь, вызовет туманы, пасмурные дни, заморозки и морось. В Карпатах возможны снегопады и гололедица.

Погода в течение второй половины осени может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс,

– подчеркнула синоптик.

Каким будет сентябрь

В первой половине сентября в Украине сохранится летняя погода. В южных и восточных областях возможен дефицит осадков, а на Западе страны ожидается влага.