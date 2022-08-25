У вересні синоптики прогнозують лише декілька дощових днів. Загалом повітря буде ще досить спекотним.

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У вересні в Україні майже не дощитиме

Погода у перший місяців осені буде сонячною. На Півдні ще навіть в середині вересня повітря прогріватиметься до +30 градусів. Загалом упродовж місяця в Херсоні стовпчики термометрів триматимуться на рівні +28...+30 градусів. Лише після 20 вересня температура почне опускатися.

Невеликий дощ у Херсоні та Одесі можливий лише 1 – 2, 14 – 15 та 22 вересня. Ніяких сильних злив чи гроз там не буде.

У Харкові дрібний дощ випаде 1, 10 – 12, 20, 22 вересня. На Донеччині синоптики обіцяють опади 1 – 2, 22 – 23 вересня.

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У яких областях чекати на дощові періоди

У західних та північних областях погода буде не така суха. У Карпатах, Чернігові та Львові прогнозують більше дощів. Але повітря все одно буде теплим. Наприклад, у Чернігові похолодання обіцяють лише у перші та останні дні вересня, а середина місяця буде сонячною.

Київ дощовий період накриє 9 – 14 вересня. В усі інші дні в столиці буде сухо.