Яка буде погода 1 вересня

День знань школярі на Заході України зустрінуть разом із різким зниженням температури. У Львові стовпчики термометрів опустяться до +19 градусів, у Тернополі – ще на градус нижче.

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Такою ж буде температура у всіх інших західних областях. Похолодання супроводжуватиметься й сильним дощем. Опади накриють на лише Захід, а й Центр України. Зокрема, про зливу синоптики попередили мешканців Києва. Стовпчики термометрів у столиці триматимуться на рівні +22 градуси. Загалом день буде похмурим.

У Черкасах, попри дощ, температура повітря буде високою – +28 градусів.

На Півночі України теж дощитиме. Температура повітря коливатиметься у межах +21...+23 градусів.

Водночас до Сходу та Півдня дощі не дійдуть. Лише у Харкові можливі невеликі опади, але повітря в місті буде жарким – +31 градус. У всіх інших областях погода буде ще спекотнішою. У Херсоні, Луганську, Донецьку, Запоріжжі та Дніпрі синоптики обіцяють +37 градусів.

Додамо, що такою спекотною погода у цих містах буде ще кілька днів.

Зверніть увагу! За словами кліматологині Світлани Бойченко, у вересні в Україні ще буде тепло. Суттєве зниження температури відбудеться лише у листопаді. Саме тоді випаде й перший сніг, а температура повітря опуститься нижче нуля наприкінці останнього місяця осені.

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