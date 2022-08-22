До кінця серпня стовпчики термометрів у східних та південних областях не опустяться нижче +30 градусів. Подекуди повітря прогріється аж до +37 градусів.

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Влітку прохолоди не буде: коли спека ослабне

Мешканці цих регіонів не відчують свіжості та прохолоди до кінця літа. Так, у Херсоні найнижчою температурою вдень будуть +34 градуси.

Однак осінь в Україну завітає вчасно. Тому вже 1 вересня погода на Півдні та Сході з +37 градусів опуститься до +28 градусів. У Харкові – до +25 градусів. Крім того, синоптики обіцяють довгоочікуваний дощ в місті.

Майже до середини вересня повітря буде дуже теплим. Опади можливі впродовж 6 – 8 вересня. 7 вересня відбудеться стрибок температури – у Запоріжжі вона різко опуститься до +12 градусів. Після того стовпчики термометрів ще підіймуться, однак вже не вище ніж +23 градуси.

Погода стане комфортною й теплою, як для осіннього місяця. То ж мешканці регіону матимуть можливість поступово звикнути до похолодання.

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Зауважимо, що в усіх інших регіонах після 7 вересня температура повітря буде на кілька градусів нижчою. На Заході у вересні прогнозують сильні зливи.